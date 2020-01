Brad Pitt e Leonardo DiCaprio estão MUITO GATOS no red carpet em Cannes

Se você foi adolescente nos anos 1990 sabe do que estamos falando, mas se por acaso você é mais jovem, venha cá, minha amiga, pois precisamos te mostrar uma coisa. Nessa terça-feira (21) rolou no Festival de Cannes a estreia mundial de “Era uma Vez em Hollywood“, novo filme de Quentin Tarantino que tem no elenco ninguém mais, ninguém menos do que a dupla de galãs Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Claro que eles passaram pelo tapete vermelho do festival, e claro que temos muitas fotos para você babar.

Primeiro, eles chegaram separados. Os dois de black-tie, que o Festival de Cannes é mesmo um evento muito chique. Brad Pitt continua com o mesmo sex appeal que tinha em “Thelma e Louise” (e se você nunca viu esse filme, assista hoje mesmo!)

Leonardo DiCaprio já não é o mesmo de “Titanic”, mas tem muito, muito valor!

Quer ver o Brad mais de pertinho e sem óculos escuros? Te entendemos perfeitamente:

E um sorrisinho do Leo DiCaprio, topa?

Agora juntinhos! Eles levaram uma multidão de fotógrafos ao tapete vermelho, ninguém queria perder um clique sequer.

No filme, Leonardo DiCaprio interpreta Rick Dalton, um ator de faroeste do final dos anos 1950. Ele trabalha em séries de TV, mas não consegue fazer a transição para o cinema. Ele é vizinho de Sharon Tate (interpretada por Margot Robbie), e o personagem dele é livremente inspirado em Burt Reynolds.

Já Brad Pitt é Cliff Booth, o melhor amigo de Rick Dalton e dublê para cenas de ação do ator.

Estamos ansiosas para ver os dois em ação no filme, mas, por enquanto… fique com mais uma foto desses dois lindos.