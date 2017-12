Os dois seguiram em frente e estão vivendo novos amores, mas o divórcio dos jornalistas William Bonner, 54 anos, e Fátima Bernardes, 55 anos, ainda não foi superado pelo público. Pelo menos é isso que percebe o âncora do Jornal Nacional, que pediu para que os fãs parassem de comentar sobre o assunto em suas redes sociais.

Bonner respondeu no Instagram aos diversos comentários que têm recebido desde que ele e a ex-esposa assumiram os novos relacionamentos. Algumas pessoas atacam sua namorada, Natasha Dantas, outras criticam Fátima e Túlio Gadelha pela exposição do relacionamento, enquanto muitos insistem em dizer que sentem falta do antigo casal, que se divorciou em agosto de 2016.

“Talvez quem passe ridículo neste momento não sejamos nós, que cuidamos de nossas vidas, que nos respeitamos. Talvez caiam no ridículo as pessoas que não superaram nossa separação, embora nada tenham a ver com isso, e que não aceitaram que tenhamos reconstruído nossa felicidade”, escreveu o jornalista.

“Acho triste que tenha essa dificuldade pra aceitar o que nós mesmos superamos. Enquanto seguimos em frente, refeitos, você chora… Tenta pensar como seria se você passasse por uma experiência muito dolorosa, uma perda. E, depois que se reerguesse e voltasse a sorrir, algumas pessoas provocassem a todo instante a lembrança do que a entristeceu no passado. Não é saudável, não é carinhoso, não é respeitoso. Mas sei lá. É o preço por termos sido idealizados, cultuados como um modelo de perfeição. A dificuldade de algumas pessoas é mais em aceitar que nós só somos humanos. Nada mais, nada menos. Torço para que você supere, como nós e nossa família superamos”

O comentário foi feito em foto de Natasha publicada por Bonner. Na imagem, ela aparece brincando com a cadela da família, Flora. Uma seguidora a chamou de “ridícula” e, então, o jornalista resolveu respondê-la com o texto acima.