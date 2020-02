Bomba em Fina Estampa: Baltazar é gay!

A homossexualidade enrustida de Baltazar seria o motivo da imensa raiva que sente pela mulher

Foto: Divulgação – Rede Globo

Crô (Marcelo Serrado) tenta puxar assunto com Baltazar (Alexandre Nero), ajudá-lo na carreira de Solange (Carol Macedo), mas tudo o que consegue sempre é ser xingado.

Ele comenta com Marilda (Katia Moraes): “Cansei de tentar entender esse ogro juramentado”. A empregada, então, pergunta qual é o problema de Baltazar. E ele responde: “Não sei. Mas no meu modesto entender tem alguma coisa errada. Macho que é macho não precisa viver anunciando que é a toda hora”.

Crô começa a perceber que há algo estrenho no comportamento de Baltazar

Foto: Divulgação – Rede Globo

Parece que Baltazar não vai aguentar esconder por muito mais tempo que é gay! Sua família não sabe, é claro. Mas todos começam a desconfiar. Tudo porque, ao ver a filha e Daniel (Guilherme Boury) namorando no carro dele, Baltazar fica louco e agride o estudante. Uma reação exagerada! Solange estranha e comenta com Celeste (Dira Paes): “Mãe, o pai falou comigo de um jeito… Parecia até que estava com ciúme! Sabe, de namorado?”

Celeste manda o marido pedir desculpas a Daniel. Ele pede, mas não convence. Patrícia (Adriana Birolli) vê tudo na pousada e fica desconfiada. “Acho que o Baltazar tem um problema qualquer. Esse jeito tortuoso dele é a cara da dona Tereza Cristina!”, comenta. Até quando ele vai aguentar ficar no armário?