Bom Sucesso: Paloma aceita ser “acompanhante” de Alberto. A gente explica!

Não precisa ter aflição com o título desse resumo, não se preocupe porque a Paloma (Grazi Massafera) de ‘Bom Sucesso‘ não vai ter uma recaída de Larissa de ‘Verdades Secretas‘ e nem vai optar pelo book rosa. Na verdade, o convite de “acompanhante” de Alberto (Antonio Fagundes) é bem diferente do que imagina.

Nos próximos capítulos da novela das sete, Paloma receberá uma proposta financeira para ser acompanhante de Alberto. Nada a ver com prostituição, na verdade o dono da editora Prado Monteiro quer ter a presença de Paloma por perto para que ele aprenda como se vive. Como todo mundo sabe, Alberto tem poucos meses de vida, e viu em Paloma uma chance de poder viver esse tempo da melhor forma possível, apreciando as pequenas coisas como a costureira fã de livros.

Parece confuso, mas é até bonitinho. Mas ‘Bom Sucesso’ tem várias outras histórias para ops próximos capítulos, confira nosso resumão.

Segunda-feira, 5 de agosto – Paloma vai até a casa de Alberto

Marcos (Rômulo Estrela) tem uma ideia para fazer a editora Prado Monteiro vender mais livros. Paloma banca a espiã, se infiltra no laboratório disfarçada de funcionária e descobre o nome de Alberto. Praticamente as Três Espiãs Demais em uma só pessoa.

Com a ajuda de Ramon (David Junior), que conhece alguém da editora, Paloma consegue o endereço da casa de Alberto. Marcos pede para seus funcionários cuidarem do bar enquanto ele estiver na editora. Alberto chega em casa e encontra Paloma por lá.

Terça-feira, 6 de agosto – Paloma é expulsa da mansão por Nana

Alberto poderia ficar bravo com a invasão domiciliar, mas ele fica intrigado ao saber que Paloma também ama livros. No entanto, Nana (Fabíula Nascimento) reconhece Paloma do dia do surto na loja e a expulsa de casa.

Marcos promete para Silvana Nolasco (Ingrid Guimarães) que publicará a biografia dela. Ramon precisa lidar com coisas de patrocinador no time de basquete. Alberto pede para Diogo (Armando Babaioff) encontre Paloma.

Quarta-feira, 7 de agosto – Diogo encontra Paloma

Alberto assume que começou a refletir mais sua situação após ter encontrado Paloma. Diogo consegue descobrir o endereço de Paloma. Alice (Bruna Inocencio), que teve seus sentimentos por Luan (Igor Fernandez) revelados, fica brava com as meninas da sala. Ramon perde o emprego. Diogo oferece dinheiro para Paloma ser acompanhante de Alberto, e ela diz que não está à venda por interpretar daquele outro jeito.

Quinta-feira, 8 de agosto – Paloma aceita se casar com Ramon

Diogo avisa a Alberto que Paloma é uma mulher perigosa. Luan e Alice se beijam, e o rapaz pede ela em namoro. Gabriela (Giovanna Coimbra) tenta resolver a situação de Ramon e faz o treinador se entender com o jogador revoltado. Paloma aceita o pedido de casamento de Ramon.

Silvana assina o contrato com a Prado Monteiro e Paloma descobre que a atriz está namorando Marcos. Alberto vai até Bonsucesso atrás de Paloma.

Sexta-feira, 9 de agosto – Paloma aceita proposta de Alberto

Alberto explica o que quer de Paloma: quer aprender a viver. Ao entender o que ele quer, Paloma aceita o emprego de acompanhante de Alberto. Ramon comemora a notícia do casamento. Nana sugere divórcio para Diogo. Alberto ordena que o livro de Silvana não seja publicado pela Prado Monteiro. Mesmo noiva de Ramon, Paloma não tira Marcos da cabeça.

Marcos dá de cara com Silvana na porta da mansão da família.

Sábado, 10 de agosto – Paloma é maltratada na casa de Alberto

Marcos tenta explicar para Silvana que aquele não é um bom momento para ela conhecer seu pai. Nana trata Paloma mal ao vê-la em sua casa, e fica brava ao notar como Sofia (Valentina Vieira) está se dando bem com ela. Alberto empresta livros para sua nova amiga. Nana peita Paloma e diz que não gosta dela, mas que percebe o quanto sua presença faz bem para Alberto. Marcos vê Paloma no carro de seu pai.