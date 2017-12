A atriz Blake Lively, 30 anos, se feriu no set do filme The Rhythm Section. As gravações foram temporariamente suspensas, informou a produção em um comunicado na última segunda-feira (4).

A estrela machucou a mão durante uma sequência de ação, segundo a nota. Os produtores disseram que os trabalhos serão retomados “o mais rápido possível”.

No novo filme, uma adaptação romance do autor Mark Burnell, Lively interpreta uma mulher que busca vingança após a morte de sua família em um acidente de avião.