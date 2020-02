Bianca Castanho faz questão de ser mãe à moda antiga

De família gaúcha, Bianca Castanho tem prazer em contar que cresceu em volta da mesa. “Adoro comer. Minha mãe sempre cozinhou.” Na casa da atriz, no Rio de Janeiro, não é diferente. Ela e o marido, o administrador Henry Canfield, com quem é casada há cinco anos, gostam de receber os amigos e passam momentos divertidos com a filha, Cecília, 2 anos, na cozinha. “Brincamos de fazer bolo, pizza, curtimos o momento. Cecília até já tem o próprio avental”, diz a atriz. Brincadeiras à parte, Bianca é craque no preparo de risoto de camarão e salada de lula. De sobremesa, não podem faltar musse de chocolate com doce de leite e calda de goiabada para colocar no sorvete. “Não é nada rebuscado, mas fica uma delícia.” Alguém duvida?

Bianca conta que o marido também é fera na cozinha. “Ele adora inventar coberturas de pizzas e Cecília participa fazendo a massa”, diz. A farra não tem hora para acontecer, pois a atriz só vai para o fogão quando está “inspirada”.

Desde o nascimento da filha, Bianca faz questão de acompanhar o crescimento da garota e não abre mão das obrigações da maternidade. “Sou mãezona, estou sempre aprendendo. Não tinha babá até pouco tempo, levo e busco a Cecília na escola. Prezo a qualidade do nosso tempo. Ela está numa idade em que a gente quer aproveitar todos os momentos, cada dia é uma novidade”, diz a atriz, que conta com a ajuda do marido nos afazeres domésticos e na rotina de cuidados com a filha.

De férias da TV, desde que participou da minissérie Milagres de Jesus (Record, 2014), e sem contrato na TV, depois de oito anos na Record, ela estreia em maio, no Rio de Janeiro, a peça Foi Você Quem Pediu para Eu Contar Minha História.

Henry Canfield Henry Canfield

Filha única

Entre um trabalho e outro, Bianca resolveu deixar aflorar sua paixão pela moda e lançou-se como empreendedora. A MiniBi, sua loja virtual, tem roupas iguais para mães e filhas. “Brinco de boneca com a Cecília (risos), sempre gostei de colocar roupa igual à dela, mas não encontrava, e também queria fazer alguma coisa paralela à carreira de atriz”, revela.

Bianca aproveita para usar sua modelo mirim nas fotos de divulgação do e-commerce. “Sou coruja. Cecília é linda, companheira, superdesenvolta, tem muita energia. Ela adora participar das fotos. Tento criar situações divertidas, em que possa brincar.” Também vaidosa, Cecília não perde a chance de mexer com a maquiagem, as roupas e os sapatos da mãe.

“Ela adora o universo das princesas, se autointitula ‘Cecília de Neve’ no teatrinho que faz”, entrega Bianca, que enfrentou complicações no parto e, por enquanto, não pensa em aumentar a família. “Cecília vai ser filha única, vai curtir os primos, os sobrinhos. Passei um susto muito grande, tive pré-eclâmpsia, ela ficou 24 dias na UTI, fiquei traumatizada. Pode ser que daqui a pouco eu mude de ideia.”

Bianca sempre valorizou as datas importantes, apesar de achar que “todo dia é Dia das Mães”. “Sempre fiz surpresas para a minha mãe”, lembra. Não à toa, para ela, a data do ano passado teve um gostinho especial. “Foi inesquecível. Cecília já estava ótima, em peso e altura.”