Bernardo e Cristiana: paixão assumida

Bernardo se declara para Cristiana

Foto: Divulgação

A viagem para Serra da Pedra não foi uma boa ideia. Cristiana (Cristiana Peres) descobre uma empresa que devasta a mata local para fazer móveis. Ela e Bernardo (Fiuk) entram na área para investigar e são capturados pelos capangas da indústria. No meio dessa tensão, Bernardo se declara para a patinadora e a beija. Ela tenta resistir, mas não consegue e assume que o ama. O casal foge do cativeiro e, ao voltar para casa, a moça rompe com Victor (Erich Pelitz). Logo depois, Cristiana e Bernardo começam a namorar, para o ódio de Bia (Mariana Molina) e Tati (Élida Muniz)!