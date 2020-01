BBBdeRondônia, o “reality” que roubou a atenção do BBB19 por uma noite

Com uma temporada do Big Brother Brasil terrível e sem conflito, a população brasileira ficou ávida por um reality show de começo de ano para chamar de seu. Cadê aquele programa com confinados carismáticos no qual torcíamos horas a fio em provas de resistência degradantes? Esse sentimento causou um efeito direto: as pessoas ficaram completamente fascinadas pelo primeiro sopro de criatividade que apareceu para suprir essa demanda, e esse sopro no caso foi uma gincana promovida por uma loja em Rondônia com transmissão via internet.

Enquanto o BBB19 sofre para chegar aos assuntos mais comentados do Twitter (exceto quando a Paula fala alguma besteira), quem usou a rede social na noite de ontem deve ter visto que a tag #BBBdeRondônia estava entre o topo. Na verdade, o tal “reality” nada mais era do que uma promoção de inauguração de um novo andar de uma loja em Porto Velho (RO).

A Loja CollumbuS publicou em suas redes sociais que haveria uma prova de resistência valendo um colchão, e nela teríamos vinte adultos que encarariam uma simples prova de resistência: quem ficassem em cima da cama por mais tempo, faturaria o colchão. Sem a ajuda de dummies assistentes e com participação popular a poucos metros, a batalha por um colchão foi muito além do esperado.

O que poderia ser apenas um fenômeno local acabou ganhando a internet. Com transmissão ao vivo de dentro da prova, as redes sociais se deliciaram com o carisma dos participantes e com as reviravoltas oferecidas pela loja. Em um dado momento, o dono chegou a pedir uma pizza para os”brothers de Rondônia”.

A prova durou 13 horas e 25 minutos, pouco se comparado a desafios semelhantes do BBB, mas foi uma sensação. Ao final, o colchão ficou com Bob (apelido dado pela internet por causa da semelhança com o cantor Bob Marley) e houve uma comoção popular na frente da loja.

Brincadeiras à parte, podemos enxergar o #BBBdeRondônia também como uma crítica ao BBB19. Com muito menos recursos e muita criatividade, essa loja conseguiu atrair uma atenção na internet que muito programa grande não consegue.