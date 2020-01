BBB19: Paula e Carol estão no paredão, já Alan e Hariany estão na final

E a superterça do BBB19 continua! A eliminação de Rízia não foi a última coisa que aconteceu nessa noite, até porque o reality precisa rumar para a final. Sendo assim, foi realizada hoje mesmo (09) uma nova prova de liderança, assim como uma nova formação de paredão. É muita coisa nova acontecendo, mas estamos aqui para explicar tudinho.

Com muita rapidez, Tiago Leifert explicou a prova do líder para os brothers, que novamente era patrocinada por uma marca de automóveis. Mas não se preocupe, não era nada de resistência: eles apenas deveriam colocar bolinhas num porta-malas para conseguir pontos.

Após cinco minutos de puro nervosismo e emoção, o apresentador do reality fez uma (lenta) contagem de bolinhas e constatou que Alan conquistou a liderança. Sem nem ter tempo de comemorar, o Leifert já solicitou que indicasse alguém ao paredão, e alegando que ela havia eliminado Rízia, o nome indicado foi Paula.

Por fim, para finalizar o paredão duplo, Paula teve o direito de escolher quem iria lhe acompanhar no paredão. Com o intuito de proteger sua amiguinha Hariany, Paula escolheu Carolina para competir no derradeiro paredão do BBB19.

A próxima (e última) eliminação acontecerá na próxima quinta-feira (11). A final do BBB19 acontecerá na sexta-feira, dia 12.