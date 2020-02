BBB 14: Vanessa é a campeã do BBB 14!

Vanessa é a nova milionária do Brasil!

Foto: reprodução Globo

Vanessa é a mais nova campeã do BBB 14! Com 53% dos votos, a sister se torna a quinta mulher a vencer o reality show. Ela deixou Angela em segundo lugar com 28%, enquanto a terceira posição ficou para Clara. A mais nova milionária sai com R$ 1,5 milhão, mais prêmios que acumulou na casa, como compras de até R$ 1 mil todo o mês em uma grande rede de supermercado.

Afiliada à causa animal, Vanessa já disse que pretende construir um hospital veterinário em uma comunidade carente com o dinheiro do prêmio. A torcida do casal “ClaNessa” já havia afirmado que se concentraria na vitória da sister em detrimento de Clara, por conta da causa que Vanessa defende e também por Fabian Aguilar, marido de Clara, que não agradava a torcida.

Ao fazer o seu discurso, Bial fala de ambas e, ao final, diz que vai inovar no anúncio da vencedora. O apresentador canta “Parabéns A Você”, já que hoje, dia 1 de abril, é aniversário da campeã. Emocionada, a sister diz que só tinha chegado à vitória do reality graças aos bichos.

Clara recebe Vanessa de braços abertos

Foto: reprodução Globo

Já Clara, ficou com a terceira colocação no BBB 14. A sister deixou a disputa pelo primeiro lugar com 19% e levou R$ 50 mil.

Antes de sair, Clarinha deu todo seu apoio à Vanessa e comemorou mesmo antes do prêmio ser anunciado. “Você merece muito. Demais”, gritou ao sair da casa. Bial comentou sobre o “lance intenso” com Vanessa. “Eu não sei o que vai ser aqui fora. Espero que a Vanessa seja pra sempre na minha vida”, clama a terceira colocada. Para Fabian, ela diz: “Eu te amo, Fabian. Você aceita a Vanessa com a gente?”