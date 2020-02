BBB 13: Conheça todos os participantes do programa e saiba como foi o primeiro dia na casa

Pedro Bial comanda mais um BBB

Foto: Reprodução O BBB13 começou na noite dessa terça-feira (08) com oito integrantes “anônimos” já confirmados, seis ex-BBBs e dois participantes que sairão da Casa de Vidro na sexta-feira (11).

Aline, André, Andressa, Aslan, Fernanda, Ivan, Marien e Nasser, também estão na casa os veteranos Kléber Bambam, vencedor do BBB1, Dhomini, vencedor do BBB3, Fani, do BBB7, Natália, do BBB8 e Eliéser e Anamara, do BBB10. Fani, Bambam e Natália

Prova

Após apresentar os brothers, Pedro Bial anunciou que se iniciaria a primeira prova de resistência da edição. “Vai começar nossa primeira prova, vale uma imunidade valiosa”, avisou Bial.

Os participantes têm que ficar o máximo de tempo possível com as duas mãos fixas em carros parados no jardim da casa. Quem aguentar mais fica com a imunidade e ainda leva o carro.



Casa de vidro

A votação para decidir quem da Casa de Vidro vai entrar para o BBB 13 está aberta no site do programa até essa sexta-feira. Dois brothers serão escolhidos entre André, Bernardo, Marcello, Kamilla, Kelly e Samara.