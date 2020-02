BBB 12: Quem deve vencer o reality show: Fabiana ou Fael?

Fabiana x Fael: quem vai ganhar?

Foto: TV Globo

Após 12 semanas de confinamento e 14 paredões, Fabiana e Fael chegaram à final para disputar o grande prêmio de R$ 1, 5milhão do BBB 12. Apenas um dos dois vai levar a melhor. Quem merece vencer? Relembre a personalidade de cada brother na casa e decida!

Paulista de Ribeirão Preto, a modelo e apresentadora Fabiana, de 36 anos, formou panelinha com Fael, Jakeline, João Carvalho, Jonas e Kelly, moradores do quarto “praia”. Por seu jeito superprotetor, foi apelidada de Mama dentro da casa. A participante ficou conhecida por sua personalidade forte e por sempre tomar a iniciativa nas provas e atividades da casa. Relutante na hora de combinar votos, Fabiana alegou o tempo todo estar agindo com o coração para tomar as decisões dentro do confinamento, inclusive na hora de votar.

Fabiana ao lado de Kelly, sua melhor amiga na casa

Foto: TV Globo



Temperamental e muito sensível, a sister brigou com quase todos os integrantes do reality show. Na reta final, ela se desentendeu até com Kelly, sua melhor amiga no programa, alegando que a mineira não estava sendo completamente sincera com ela. Fabi também desenvolveu uma forte amizade com Fael, que se tornou protegido da loira.

Em seu único paredão, Fabiana eliminou Ronaldo

Foto: TV Globo

Alegre e animada, Fabiana adorava se arrumar para as festas do BBB e costumava aproveitar a pista de dança até o último minuto. A sister foi apenas uma vez para o paredão, eliminando Ronaldo.

Fael era da turma de Fabiana, João Mauricio, Jonas e Kelly. O veterinário de Mato Grosso do Sul tem 25 anos e ficou marcado no programa por seu jeito caipira. Apesar do jeito inocente, o brother foi desenvolvendo a malícia do jogo e se uniu a Jonas e João Mauricio, seus melhores amigos na casa, para combinar votos.

Fael: o cowboy do BBB 12

Foto: TV Globo

Considerado pelos demais participantes como um dos mais fortes da casa, ele encarou três vezes o paredão, eliminando Mayara, João Carvalho e Jonas, seu grande parceiro dentro da casa. Fael não se envolveu em nenhuma briga direta no confinamento, mas rivalizava com os integrantes do quarto selva, considerados seus adversários no jogo.

Jonas e Fael: Grandes amigos no confinamento

Foto: TV Globo



Nos 45 minutos do segundo tempo, Fael, que não tinha beijado ninguém no confinamento, saiu do 0x0 e se envolveu com a espanhola Noemí, participante do Big Brother da Espanha que passou uma semana na casa do BBB.

Fael e Noemí: breve romance dentro da casa

Foto: TV Globo



Quem merece vencer o BBb 12: Fabiana ou Fael? Vote!