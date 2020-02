Avenida Brasil: Max cai em golpe e perde fortuna

Max deverá R$ 100 mil a um agiota, depois de descobrir que caiu em um golpe

Foto: TV Globo/Divulgação

Cleberson (Glaucio Gomes), um ex-jogador de futebol, aparece no Divino com uma proposta para Max (Marcello Novaes). Ele garante que há um excelente jogador em Tocantins, esperando para ser descoberto.

O mau-caráter se empolga com a oportunidade de ganhar dinheiro e, então, vende seu carro, pega R$ 10 mil emprestado com Carminha (Adriana Esteves) e ainda pede emprestado R$ 110 mil a um agiota.

Max viaja de jatinho e compra o passe do jovem jogador. Quer dizer… Logo, logo, saberá que caiu no conto do vigário. Cleberson estava mentindo e o passe do menino nunca esteve à venda.

Com isso o vilão ficará na mão do agiota, de quem emprestou dinheiro, e recorrerá à Carminha para tentar quitar sua dívida.