Autópsia revela causa da morte do ator Cameron Boyce

Foi divulgado o resultado da autópsia que investigou a causa da morte do ator Cameron Boyce. Segundo o TMZ, o documento relata que o ator faleceu em decorrência de um “evento inesperado e súbito”, causado por epilepsia. Essa já era a suspeita, mas ela ainda não havia sido oficialmente confirmada.

A autópsia também revelou que não haviam traços de álcool ou drogas no sangue de Cameron, apenas foram encontrados sinais do medicamento que ele tomava para tratar a epilepsia.

O ator, de apenas 20 anos, morreu no dia 6 de julho. A autópsia foi realizada logo depois disso, mas o resultado só veio à público agora por conta de investigações mais detalhadas a respeito do caso.

Cameron era um astro do Disney Channel e atuou na série de filmes “Descendentes”. Em decorrência de sua morte, a première do terceiro longa da saga, que aconteceria no 22 de julho, foi cancelada pela Disney.