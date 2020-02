Atriz Bianca Bin não tem mais contrato fixo com a Globo

Quem imagina que trabalhar várias novelas seguidas como protagonista na Globo garante alguma estabilidade está equivocado. Segundo informações, a atriz Bianca Bin não faz mais parte do quadro de funcionários da emissora, isso após participar de diversas novelas importantes. A ausência de contrato fixo quer dizer que ela pode até vir a participar de alguma novela global no futuro, mas não tem mais laços com a emissora. Entre os motivos que levaram à saída de Bianca Bin pode estar a recusa da atriz em topar novos papéis.

Segundo informações do site Notícias da TV, a imagem de Bianca Bin estava manchada na Globo após ela recusar alguns papéis. Primeiro Bianca não topou interpretar a Josiane em ‘A Dona do Pedaço‘, papel que ficou com Agatha Moreira, e depois alegou problemas de agenda para pular fora da protagonista de ‘Salve-se Quem Puder‘, a próxima novela das sete. O papel neste caso acabou ficando com Vitória Strada, que brilhou recentemente em ‘Espelho da Vida‘.

Bianca Bin trabalhou direto na Globo desde 2009, basicamente com protagonistas. Estreou numa ‘Malhação‘ e foi conseguindo papéis importantes em várias novelas, até finalmente em 2016 estrelar a novela das nove de maior sucesso nos últimos tempos, ‘O Outro Lado do Paraíso‘. Nesta, virou meme com a cena do retorno de sua protagonista Clara, momento repetido à exaustão na internet.

Agora sem um contrato fixo para chamar de seu, Bianca Bin está aberta ao que vier. Tem projetos no teatro, no cinema e pode inclusive voltar a fazer novela da Globo, caso aceite um contrato temporário por obra. Essa flexibilidade também permite que ela faça novelas em outras emissoras e participe de seriados em plataformas de streaming.