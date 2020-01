Atores de “Em Família” se despedem da novela nas redes sociais

Em foto postada no Instagram, a atriz Tainá Müller posa ao lado de Giovanna Antonelli e Reinaldo Gianecchini.

Foto: Reprodução

Além de terem se reunido para assistir ao último capítulo de “Em Família”, na noite dessa sexta-feira (18), parte do elenco da novela postou fotos e mensagens nas redes sociais. Os famosos demonstraram que vão sentir saudade das gravações.

A atriz Polliana Aleixo, que interpretou a adolescente Bárbara na ficção, escreveu a seguinte mensagem ao postar uma foto em sua página no Instagram ao lado de Bruna Marquezine, Roberta Almeida e Agatha Moreira: “Parei pra pensar em todas as coisas que passamos naquele camarim durante esse trabalho, ah se aquelas paredes tivessem ouvidos… Ri e chorei, coisas começaram e terminaram pra mim, e vocês estavam lá. Gargalhamos até faltar ar, nos abraçamos e nos apoiamos o tempo todo. Fizemos competição de bolhas com canudo no refri, tivemos febre da cabana, fizemos dieta e jacamos juntas também! Organizamos muitas festinhas, noite das garotas, claro que trabalhamos, mas como a gente se divertiu! Compartilhamos muitos momentos e vou levar comigo cada um deles, com muito amor. Nosso grupo no whats ta aí pra não nos separar! Muito obrigada por terem feito desse trabalho muito mais que uma novela, fizemos jus ao nome Em Família… E não se esqueçam, lov ya MA FREEEEEEEEENDS”.

Já Tainá Müller divulgou uma foto ao lato de Giovanna Antonelli e Reinaldo Gianecchini e escreveu: “Triângulo super amoroso. Vou sentir saudades”. Na trama, ela interpretou Marina, fotógrafa que se apaixonou por Clara (Giovanna Antonelli), mulher de Cadu (Reinaldo Gianecchini).

Veja a seguir o que outras estrelas de Em Família falaram sobre o fim da novela em suas páginas no Instagram.



