Reconhecido por sua carreira artística quando ainda era pequeno, quando estrelou os grandes sucessos de O Sexto Sentido e Corrente do Bem, Haley Joel Osment, 29 anos, retorna às telinhas com o personagem Walter Skinner na décima primeira temporada de Arquivo X.

Em uma foto divulgada pela Entertainment Weekly para anunciar a série, o ator surge com uma aparência bem diferente da que tinha na infância. Com os cabelos mais longos e uma fisionomia robusta, Osment participará de uma fase importante para seu personagem no sexto capítulo.

Em uma entrevista para a EW, o criador da série Chris Carter contou informações importantes sobre o papel de Osment. “Nós nunca exploramos de fato o personagem de Walter Skinner. Neste episódio, vamos conhecer mais sobre ele, sobre suas conexões com Fox Mulder [David Duchovny] e Dana Scully [Gillian Anderson], e sobre como ele sempre foi um aliado fiel dos dois as próprias custas. Aprendemos mais sobre sua juventude e sobre os momentos Arquivo X que ele viveu quando era jovem”.

Mesmo após o sucesso como ator mirim, Haley Osment participou de algumas produções atuais, como na série Silicon Valley, em 2017, e no seriado Alpha House em 2014.