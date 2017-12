@omeninoquenaosabia chorar existe de verdade. É meu neto. A mãe dele – @luizapannunzio – assim que ele nasceu – passou a desenhar e também a escrever para que ele ler quando crescer. Isso porque Bento – meu neto, nasceu um tanto diferente das outras crianças. Sem o canal lacrimal direito, com uma fenda no rosto e faltando o céu da boca. Desde que nasceu, já fez 3 cirurgias e tantos outros inúmeros procedimentos e acho que esta foi a forma da mãe dele – viver esta nossa história. Ela precisou escrever e desenhar. Também montou uma ONG – @asfissuradas e hj ajuda milhares de famílias que como a nossa – tiveram surpresas “extraordinárias” (em referência ao @extraordinarioofilme) ao terem seus bbs. Fato é que, veio @paula.autran e desse material todo, escreveu uma peça e agora estamos na reta final do @catarse pra fazer um livro da peça e levá-la para se apresentar em hospitais públicos de todo país. A meta está clara lá no site e estamos longe de conquistar o valor desejado. Mas como faremos o projeto – seja lá como for, peço a vc que faça sua doação, escolha sua contrapartida e apresente este projeto aos conhecidos teus. Compartilhe dele! Fale sobre ele. E acredite, nós queremos mudar o mundo e contamos com vc! Tem link na bio do menino que não sabia chorar para facilitar teu acesso a nós! Tá acabando!!!! Vem!!! Precisamos de vc!!! São os últimos dias de campanha!!! #fissuralabiopalatina #omeninoquenaosabiachorar #luizapannunzio #caetanocaruso #bento #clarice #extraordinario #catarse #amor

