Ator da série Riverdale aprova mudanças no visual para os personagens

Na noite da última sexta-feira (19), a empresária do segmento da beleza Mônica Aguirre, que também é haistylist na Casa Miracolli, em São Paulo, realizou uma entrevista exclusiva com o ator Lochlyn Munro, gravada pela TV Paparazzi.

Munro ficou conhecido mundialmente por interpretações famosas em filmes como “As Branquelas” e “Todo Mundo em Pânico”. O ator, atualmente, está no ar com o personagem Hal Cooper, pela série “Riverdale”.

Na conversa, Munro revelou como lida com tantas transformações no visual para interpretar os personagens. O ator esteve na capital paulista para marcar presença especial na Horror Expo, o maior evento da América Latina voltado para cultura do horror.

“Eu gosto bastante, principalmente, quando os personagens exigem um visual diferente do que costumo usar no dia a dia porque traz uma experiência interessante. É uma boa oportunidade de me ver em diversas versões porque se não fossem esses personagens eu talvez não ousasse tanto”, afirmou o ator.

