Ashton Kutcher passeia pelo Rio com Luciano Huck

Ashton Kutcher está se divertindo no Brasil! O ator tem aproveitado sua passagem por aqui para conhecer melhor o país. Nesta quinta-feira (10), ele teve a companhia de Luciano Huck, com quem escalou a Pedra da Gávea. De lá, os dois puderam curtir a belíssima visão do Rio de Janeiro. “Nunca tinha subido aqui. Inacreditável!”, comentou Luciano em um vídeo do Instagram.

Na terça (8), Ashton conferiu a partida entre Brasil e Alemanha, no Mineirão, também com a companhia do apresentador. O astro até posou para fotos usando uma máscara com o rosto de Neymar!

Ele desembarcou no país na segunda-feira, em São Paulo.

