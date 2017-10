Na segunda-feira (23), a cantora Madonna, 59 anos, publicou uma foto ao lado das filhas, em seu perfil do Instagram, repleta de bandeiras do Brasil na legenda. Já na manhã desta terça (24), o ator Ashton Kutcher, 39 anos, foi flagrado curtindo o mar na praia de Ipanema. O motivo que atraiu os dois ao nosso país é o mesmo: o casamento do empresário israelense Guy Oseary, 45 anos, com a modelo brasileira Michelle Alves, 39 anos.

Fierce Girls ready to Roll! 💙💙💙🙏🏻🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉!🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🌈🌈🌈

Guy é empresário de artistas de peso, como Madonna e a banda U2. Os dois participarão das celebração, que será realizada aos pés do Cristo Redentor na tarde de hoje. Depois a festa segue para a mansão dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, em Joá. Ashton e sua esposa Mila Kunis também estão confirmados no evento, assim como a cantora Alicia Keys e o resto da banda U2.

Segundo o colunista Leo Dias, o casal reservou 50 quartos no luxuoso hotel Fasano, em Ipanema, para receber os convidados.

Os fornecedores precisaram assinar um contrato de confidencialidade para que informações e cliques dos convidados célebres não sejam vazados ao longo do evento. As fotos serão feitas por uma agência internacional, informa a colunista Mônica Bergamo.

Guy e Michelle moram juntos desde 2006 e são pais de quatro filhos: Oliver, 10 anos, Mia, 8 anos, Levi, 5 anos, e Jude, 3 anos.