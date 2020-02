As tontas não vão ao céu: Últimas emoções!

Muita ação e romance agitam as cenas finais da trama

Foto: Divulgação – SBT

Finalmente, o dia dos pombinhos chegou. Santiago (Jaime Camil) e Candy (Jacqueline Bracamontes) sobem ao altar e comemoram em grande estilo. Mas, antes de o espectador se deliciar com a cena de casamento mais esperada da novela, os três personagens principais da trama o convidam para assistir à sua própria versão do último capítulo. No de Candy, a bela chega ao Céu depois de ser atropelada e morrer, mas é rejeitada por Deus. Ele a proíbe de entrar ali, justificando que as tontas não vão ao céu! A moça, então, volta à Terra e vive feliz com o médico e o filho, Vavá (Robin Vega).

Eduardo e Sheila reatam o matrimônio

Irritado com a proximidade de Sheila (Jackie Garcia) e Orlando (a emissora não forneceu o nome do ator), Eduardo (Alejandro Ibarra) diz que não dará o divórcio à esposa. Ele teme que a mulher se case com o “rival”. Porém, ela não teve nenhum envolvimento com o rapaz e faz um acordo com o marido. Propõe lhe provar que sempre foi fiel e, então, ele lhe dará o divórcio. Quando Sheila mostra que falava a verdade, Eduardo se derrete por ela e pede mais uma chance. A gata o desculpa e os dois reatam.

Patrício e Laura se unem

Abalado por ter que entregar o bebê a Santiago, Patrício entra em uma depressão profunda. Mas a advogada Laura (a emissora não forneceu o nome da atriz) passa a frequentar a casa do empresário e se apaixona por ele. O bonitão, então, se envolve com a jovem e percebe que esqueceu Candy.

Após grave acidente, Paulina fica paraplégica

Logo que é flagrada tentando levar Santiaguinho embora, Paulina faz de tudo para fugir da polícia. Porém, ela sofre um grave acidente de carro que a deixa na cadeira de rodas. Além da nova situação, ela terminará sozinha.