As melhores frases de Silvio Santos

Silvio Santos diverte milhões de brasileiros todo domingo e não tem papas na língua na hora de dizer o que pensa. Relembre algumas pérolas do apresentador:

(brincou com o neto Tiago Abravanel durante o Teleton 2014)

Fiz uma operação da próstata, agora vivo me mijando, preciso de fralda dupla

Não posso mais dar entrevistas, porque uma cigana me disse que, se fizesse, morreria na semana seguinte

Agora, com este microfone, me chamam na internet de Silvio Madonna. Este é muito melhor do que o outro. Aquele da cruz parecia que eu estava caminhando para o cemitério