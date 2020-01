As gêmeas Morgane e Monica, de O Caçador: ‘Cauã é um ator muito generoso. A nudez foi só um detalhe’

Morgane e Monica à vontade na Praia do Recreio, no Rio

Foto: Dario Zalis

Quem viu a desenvoltura das gêmeas Morgane e Monica Martin, 28 anos, na pele de duas prostitutas no seriado O Caçador (Globo), nem imagina que elas são tímidas, falam baixinho e são bem delicadas. Na TV, além de capricharem na sensualidade, as irmãs contracenaram com Cauã Reymond, 34, o protagonista André, usando apenas calcinha.

Solteiríssima, Morgane não poupa elogios ao parceiro de cena. “Cauã é um ator muito generoso. Nós só gravamos com ele, que fez questão de ensaiar no camarim. A nudez foi só um detalhe na cena, ficou suave, sem vulgaridade”, analisa.