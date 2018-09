As fotos de George e Charlotte na escola não serão divulgadas neste ano

Em 2017, tanto o Príncipe George quando a Princesa Charlotte tiveram as fotos do início do ano letivo divulgadas. Entretanto, não acontecerá o mesmo em 2018.

O motivo é simples: Kate e William querem que a escola seja um ambiente completamente privado para que as crianças consigam crescer sem sentir diretamente a pressão de fazerem parte da monarquia. Justo, né?

Mas se está com saudade daquelas fofuras, não fique triste. Uma das primas de William se casará neste ano e os dois serão pagens na cerimônia. Aguardemos!