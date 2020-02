As curiosidades e os segredos de Larissa Maciel

Larissa Maciel está no ar com a Felícia, de Passione

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Bichanos

Além de ter adotado vários gatinhos abandonados, coleciona objetos no formato deles. Em sua casa há almofadas, canecas, quadros e até toalhas com referência aos bichanos

Danadinha

Em entrevista à revista Quem, declarou que uma visitinha a sex shop apimenta a relação. “Acessórios e lingeries são interessantes. É bacana surpreender, aparecer com uma coisa diferente”. O que a recatada Felícia acharia, hein?!

De atriz a tiete

Fã de Tom Cruise – colava pôsteres do astro americano nas paredes do quarto -, ela o conheceu em julho, no lançamento carioca do filme Encontro Explosivo. Aproveitou o momento, claro, para tietar o colega.

Garota carioca

Quando se mudou de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, ela amou a chance de incluir rasteirinhas, principalmente os modelos de tiras, em seu look.

Paixão avassaladora

Casada com o administrador de empresas André Surkamp há um ano – eles namoraram nove anos – Larissa cansou de sofrer com as constantes viagens do amado ao exterior. A ele, que passou quatro meses fora do Brasil em sua última viagem, a musa decretou: não quer mais que a distância os separe.

Segredo da boa forma

Café adoçado com açúcar mascavo não falta na mesa da atriz. O motivo? A mistura a ajuda despertar. Ah, e no café da manhã ela nunca come pão – nada de carboidrato ao acordar -, mas adora iogurte com granola.

Telespectadora

Fã de séries, a atriz não perdeu um capítulo de Lost. Até o último episódio, exibido em maio, ela tentou desvendar os segredos que envolviam os moradores da misteriosa ilha.

Tempos difíceis

Antes de brilhar na minissérie Maysa (Globo, 2009), Larissa trabalhava como atriz de teatro em Porto Alegre. Como a bilheteria não garantia o sustento do mês, ela se virava dando aulas de interpretação e apresentando eventos.