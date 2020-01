O ano de 2018 foi incrível no mundo das séries. Tivemos grandes produções que nos alegraram, fizeram rir, chorar e ficar com o gostinho de ‘quero mais’. Pois bem, devido a isso o MdeMulher selecionou 10 dessas produções que merecem a sua atenção.

Seja pelo hit, sucesso nas críticas ou entre os fãs, essa séries se destacaram por suas particularidades e, provavelmente, você consiga encontrar algo de seu gosto, pois essa lista é bem versátil.

1) Narcos: México (Netflix)

Se você já assistiu ‘Narcos‘ e ainda não viu ‘Narcos: México‘, vá agora! Se você não assistiu a nenhum dos dois e não sabe absolutamente nada do universo, vale a pena tirar um tempo pra apreciar essas séries. ‘Narcos’ conta a trajetória do traficante Pablo Escobar e ‘Narcos: Mexico’ é um derivado da original, que retrata o nascimento da guerra pelas drogas no México. O realismo dos atores com a história real é excepcional e essa é a grande relíquia da produção.

Gênero: Drama, Ação

Quando foi lançada: Novembro

Principais atores: Michael Peña, Diego Luna, Tenoch Huerta

2) O Mundo Sombrio de Sabrina (Netflix)

Baseada na série dos anos 90 ‘Aprendiz de Feiticeira‘, ‘O Mundo Sombrio de Sabrina‘ conta a história da jovem Sabrina Spellman que está prestes a completar 16 anos e é obrigada a tomar uma decisão crucial que mudará sua vida para sempre: escolher entre o mundo das bruxas e o mundo dos mortais. As personagens, o famoso gato Salém e a ambientação da série mudaram drasticamente e foram muito bem-vindas! A nova série tem um clima mais sombrio – como indica o título – e é muito interessante ver a mudança entre essa produção e a antiga sitcom.

Gênero: Fantasia, Mistério

Quando lançou: Outubro

Principais atores: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Miranda Otto

3) Objetos Cortantes (HBO)

Comandado pelo mesmo diretor de ‘Big Little Lies‘ e baseado no livro de Gillian Flynn, mesma autora de ‘Garota Exemplar‘, a série da HBO ‘Sharp Objects‘ é eletrizante. A trama conta a trajetória de Camille Preaker, uma repórter que precisa retornar à sua cidade natal para acompanhar as investigações dos misteriosos assassinatos de duas adolescentes. O seu retorno também traz à tona acontecimentos de seu passado, já que ela lida com distúrbios emocionais após passar um tempo em uma instituição psiquiátrica. Esta é uma daquelas séries que prende sua atenção do início ao fim e é cheia de reviravoltas. Ah, e tem a nossa Amy Adams. Precisa mais?

Gênero: Suspense Psicológico

Quando lançou: Julho

Principais atores: Amy Adams, Patricia Clarkson, Eliza Scanlen

4) Elite (Netflix)

‘Elite‘ não demorou muito tempo para se tornar febre entre os viciados em maratonas. Todo mundo precisa de uma série pra descansar a mente e essa aqui cumpre o requisito sem perder a qualidade. Três alunos do ensino público são transferidos para a escola Las Encinas, instituição onde os filhos da elite estudam. O conflito entre as classes sociais dos estudantes culminam em um assassinato e agora todos procuram o culpado pelo crime. Com uma premissa clichê, ‘Elite’ parece ser simples, mas acaba tendo relevância ao abordar temas pouco falados em séries, como o Islamismo (a partir da personagem Nadia, que é muçulmana) e a AIDS. A série conseguiu ser um fenômeno entre os fãs pouco tempo depois de sua estreia.

Gênero: Drama Adolescente

Quando lançou: Outubro

Principais atores: Danna Paola, Miguel Herrán, María Pedraza

5) Homecoming (Amazon Prime)

Baseada em um podcast de mesmo nome, a série acompanha uma terapeuta especialista em cuidar de veteranos de guerra portadores de estresse pós-traumático, num programa de governo liderado por um chefe ambicioso. A intriga começa quando a moça tenta desvendar os planos obscuros dessa tal iniciativa governamental. Por ser apresentada de forma não-linear, ‘Homecoming‘ é daquelas produções em que você precisa prestar atenção a cada cena e cada momento. O grande cristal dessa série é Julia Roberts e, juntamente com a combinação entre os elementos, isso é um motivo a mais para dar uma chance à produção.

Gênero: Thriller Psicológico

Quando lançou: Novembro

Principais atores: Julia Roberts, Jeremy Allen White, Bobby Cannavale

6) Good Girls (NBC)

Pra você que gosta de rir: ‘Good Girls‘ é uma boa! Três mães de família que estão com muitos problemas (financeiros e maternais) decidem planejar um assalto a um supermercado. O que elas não esperavam era a operação maior e mais perigosa que viria como consequência. ‘Good Girls’ traz uma comédia inteligente e na dosagem certa, sem remoer piadas e forçar o humor.

Gênero: Comédia Dramática

Quando lançou: Fevereiro

Principais atores: Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman

7) A Maldição da Residência Hill (Netflix)

Há muito tempo não se via uma série de terror que emplacasse tanto na internet quanto ‘A Maldição da Residência Hill‘. Trata-se de uma recriação do romance “The Haunting of Hill House”, sobre cinco irmãos que cresceram na casa mal-assombrada mais famosa dos EUA. Cheia de acontecimentos surpreendentes, cenas pedaçudas e um elenco ótimo, a série cumpre o papel de causar a intriga em quem assiste – e distribuir uns belos sustos de vez em quando.

Gênero: Terror

Quando lançou: Outubro

Principais atores: Michiel Huisman, Carla Gugino, Timothy Hutton

8) Everything Sucks! (Netflix)

De volta à adolescência dos anos 90! Situada na cidade de Boring, em 1996, a série acompanha a vida dos alunos do ensino médio nos tempos do vídeo-cassete. ‘Everything Sucks!‘ ainda retrata a homossexualidade e o crescimento desses jovens em meio à ascensão da tecnologia. É muito legal o jeito que a série é ambientada e, para quem cresceu nessa época, a nostalgia é inevitável. A Netflix cancelou a produção em menos de dois meses após a estreia, mas a única temporada que foi lançada é de ouro.

Gênero: Comédia Adolescente

Quando lançou: Fevereiro

Principais atores: Jahi Di’Allo Winston, Peyton Kennedy, Patch Darragh

9) America to Me (Starz)

A série documental da Starz produzida por Steve James (indicado ao Oscar) trata de racismo nas escolas públicas dos Estados Unidos. Para fundamentar seu objeto de estudo, a equipe ficou um ano em gravações numa escola no subúrbio de Oak Park, em Chicago, fazendo entrevistas com os alunos – brancos e negros – com pais e com quem trabalhava na instituição. O resultado saiu em ‘America to Me‘, produção incrível que levanta questões extremamente importantes, apresentando os dois lados da história.

Gênero: Documentário

Quando lançou: Agosto

Principais realizadores: Charles Donalson Jr., Ke’Shawn Kumsa, Grant Lee

10) Perdidos no Espaço (Netflix)

Alô, amantes de ficção! ‘Perdidos no Espaço‘ é uma ótima opção para você que ama uma produção futurística/espacial com muita ação e mistérios. A série retrata a luta pela sobrevivência da família Robinson depois de ter que fazer um pouso emergencial em um planeta desconhecido. Neste local, possivelmente habitado por seres humanos, eles encontram o primeiro vestígio de DNA alienígena na história. A partir disso, a família terá que enfrentar grandes perigos – inumanos e humanos. A estética da série é perfeita e a trama é cativante o suficiente para te fazer maratonar de uma vez só.

Gênero: Ficção Científica

Quando lançou: Abril

Principais atores: Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins