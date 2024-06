Ariana Grande causa revolta após revelar fascínio por serial killer

A cantora Ariana Grande está sendo duramente criticada após afirmar em entrevista ao podcast Podcrushed que “amaria conhecer” o serial killer Jeffrey Dahmer. “O acho muito fascinante”, disse. A declaração da popstar chegou à família de uma das vítimas do assassino, que a chamou de “doente da cabeça”.

A seguir, você confere o vídeo completo da entrevista e a tradução na íntegra:

“Eu era apaixonada por serial killers quando era mais nova. Anos atrás, antes da série ‘Dahmer’, eu estava em uma sessão de perguntas e respostas com fãs jovens. Um deles estava acompanhado dos pais e me perguntou: ‘Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria?’ Eu pensei: ‘Querido, você é tão fofo. Mamãe e papai, tudo bem se eu der a resposta verdadeira? Jeffrey Dahmer é muito fascinante'”, relatou.

“Eu acho que amaria conhecer ele, talvez na companhia de outra pessoa ou algo do tipo. Mas tenho dúvidas”, continuou. A cantora justificou que tem muitos questionamentos e que faria diversas perguntas para ele.

Família de uma das vítimas rebateu

Shirley Hughes, mãe de Tony Hughes — uma vítima surda e não-verbal que Dahmer matou em 1991 —, disse em entrevista ao site TMZ que espera que Ariana entenda o quão dolorosos são seus comentários.

“Para mim, parece que ela está doente da cabeça. Não é chique nem engraçado dizer que você gostaria de jantar com ele. Também não é algo que você deva dizer a jovens, o que ela diz que fez”, declarou.

Shirley também afirmou que se sentiu perturbada ao ver a cantora rindo enquanto demonstrava o seu fascínio por Dahmer.

Até o momento, a artista não se pronunciou sobre o caso.

História de Jeffrey Dahmer

Nascido em Wisconsin, Estados Unidos, Dahmer era adepto de canibalismo e necrofilia e matou 17 homens, incluindo crianças e adolescentes, entre 1978 e 1991. Comumente, o assassino seduzia as vítimas ao oferecer dinheiro. Assim que aceitavam, ele as drogava, estuprava e assassinava, comendo seus órgãos logo em seguida. Os corpos eram dissecados e os ossos armazenados.

Os crimes de Dahmer são considerados, até hoje, um dos mais chocantes na história recente da humanidade. Em 2022, a Netflix chegou a fazer um seriado sobre o serial killer, “Dahmer: Um Canibal Americano”, protagonizado por Evan Peters. Durante o seu lançamento, a produção incendiou inúmeras discussões acerca do quanto a cultura pop é responsável por glamourizar e eternizar criminosos.

Dahmer foi preso em julho de 1991, chegando a confessar os 17 assassinatos. Ele foi condenado a 16 prisões perpétuas e, em 1994, foi espancado até a morte por outro detento.

