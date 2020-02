Araguaia: Max já sabe que Amélia o trai

Max irá pressionar Vitor

Foto: Divulgação – Rede Globo

Manuela (Milena Toscano) aceita bem o romance de sua mãe com Vitor (Thiago Fragoso). Mais tranquila, Amélia (Julia Lemmertz) vai ao encontro do amante, mas é surpreendida por Max (Lima Duarte). Os filhos ajudam a disfarçar a situação e o loirinho implora a Amélia que se separe do marido, mas ela alega que ainda não é o momento.