Araguaia: Fred e Janaína se casam

O momento do “sim” entre Janaína e Fred

Foto: Reprodução/Rede Globo

Finalmente acontece o tão esperado casamento de Fred (Raphael Viana) e Janaína (Suzana Pires). A cerimônia é realizada na igreja de Girassol, que está enfeitada e completamente lotada!

Manuela, Solano, Nancy e Pimpinela são os padrinhos. Max também vai ao casamento. O fazendeiro obriga Amélia a ficar de braços dados com ele no altar. Mas o noivo se recusa a abraçar o pai.

Sob o olhar de Nancy, Fred coloca a aliança no dedo de Janaína

Foto: Reprodução/Rede Globo

Além do clima provocado pelo vilão, Nancy (Mariana Rios) também não gosta de ver Pimpinela (Nando Cunha) dançar com as amigas do cunhado. Manuela é quem pega o buquê, e apesar da presença de Solano, convida Rudy (Henri Castelli) para dançar com ela. Essa festa promete!