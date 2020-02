Aquele Beijo: Lucena é sequestrada

Vicente leva tiro ao tentar salvar Lucena de assalto

Foto: TV Globo/Divulgação

Juan (Manolo Cardona) vem ao Brasil disposto a levar Lucena (Grazi Massafera) com ele para a Colômbia. E sequestra a loira, que não está querendo ir com o rapaz. O delegado Raul (Jandir Ferrari) suspeita que o estrangeiro entrou clandestinamente no país e coloca fotos do casal na internet. Vicente (Ricardo Pereira) também descobre o paradeiro dos dois e vai atrás deles para tentar salvar a modelo.

Na confusão, Juan é parado numa barreira policial, atira em Vicente e consegue escapar. Mesmo ferido, o advogado conversa com Lucena e a aconselha a fugir. Arrasada, a loira confessa que se uniu a Rubinho (Victor Pecoraro) e Henrique (Edi Botelho) para separá-lo de Claudia (Giovanna Antonelli).

Minutos depois, a encrenqueira se despede de Amália (Marina Mota) e foge com a ajuda de Raul. Vicente é operado e consegue se recuperar.