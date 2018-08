Apresentadora é pedida em namoro ao vivo e diz sim!

A apresentadora Maria Candida, que já passou por emissoras como Globo e Record, foi pedida em namoro ao vivo durante seu programa na TV Aparecida.

Ela conversava com o consultor financeiro Mauro Kalil quando ele disse que tinha uma pergunta a fazer. “Quer namorar comigo?”, perguntou. Maria Candida disse que não entendeu e, em seguida, explicou que eles se conheceram em maio, durante uma participação do profissional no programa, e que saíram para almoçar, jantar, ir ao teatro e ir ao cinema. “Não é uma coisa comum”, disse a apresentadora sobre o relacionamento com um entrevistado.

Mauro completou: “É só dizer sim ou não”. “Sim”, respondeu a apresentadora, que comemorou: “Desencalhei”.

Assista: