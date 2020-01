Após ser feirante, Josiane pede perdão para mãe em ‘A Dona do Pedaço’

A crise de desemprego está elevada em ‘A Dona do Pedaço‘. Na próxima semana da novela, veremos Josiane (Agatha Moreira) perder cerca de 3 empregos diferentes em poucos dias, sempre por se achar demais para as funções. E a coisa ainda ia piorar.

Mas o desemprego não é fácil para ninguém, e após ser demitida do trabalho de feirante, Josiane aceitará que precisa pedir perdão para sua mãe, Maria da Paz (Juliana Paes). Como é burr… digo, condescendente, a boleira perdoará a filha e ainda oferecerá um emprego em sua nova confeitaria. Só que Josiane não imagina que o emprego está muito longe do glamour de uma digital influencer.

Mas ‘A Dona do Pedaço’ tem muitas outras histórias importantes nessa próxima semana, confira tudo no nosso resumão!

Segunda-feira, 7 de outubro – Fabiana planeja contra Maria da Paz

Fabiana (Nathalia Dill) obriga Sueli a ajudá-la contra Maria da Paz. Cássia (Mel Maia) é intimidada por Lauro (Ricardo Monastero). Sueli fofoca para Márcio (Anderson di Rizzi) o novo plano de Fabiana, e o funcionário da fábrica pede para Maria da Paz procurar Amadeu (Marcos Palmeira).

Josiane e Téo (Rainer Cadete) têm noite de amor. Os funcionários da fábrica inventam uma história para Fabiana, e a ex-freira tenta usar Josiane para descobrir o credor de Maria da Paz. Fabiana não aceita ser atacada mesmo, heim?

Terça-feira, 8 de outubro – Josiane é demitida

Josiane ajuda Fabiana contra sua mãe. Régis (Reynaldo Gianecchini) tem medo de ser acusado de assassinato. Maria da Paz é denunciada para o credor. Beatriz (Natália do Vale) e Zé Hélio (Bruno Bevan) curtem um… romancezinho mais intenso.

Josiane discute em seu novo emprego e é demitida. Fabiana trata mal Britney (Glamour Garcia), que ameaça processar a patroa. Téo consegue maaais um emprego para Josiane. Amadeu ajuda Maria da Paz a cuidar da dívida.

Quarta-feira, 9 de outubro – Josiane vira feirante

Para ajudar Maria da Paz, Marlene (Sueli Franco) e Evelina (Nívea Maria) têm a ideia de inscrever Maria da Paz em um concurso de bolos.

Josiane começa a trabalhar numa boate, mas logo é demitida. Régis recebe a intimação para o divórcio. Camilo (Lee Taylor) retém o celular de Vivi Guedes (Paolla Oliveira). Carmelinda (Elizângela) arruma um novo emprego para Josiane, e começa a trabalhar na feira.

Quinta-feira, 10 de outubro – Amadeu e Maria da Paz se beijam

Carmelinda conta para Téo onde Josiane está trabalhando. Fabiana descobre sobre a inscrição de Maria da Paz no concurso de bolos. Maria da Paz pede encarecidamente para Régis assinar o divórcio. Fabiana tem a ideia de inscrever Abel (Pedro Carvalho) no mesmo concurso. Cássia rejeita jantar com o pai e o namorado. Régis passa por problemas financeiros e usa o dinheiro do cofre no cassino. Rock consegue pegar o celular de Fabiana. Amadeu e Maria da Paz se beijam.

Sexta-feira, 11 de outubro – Josiane pede perdão para a mãe

Após o beijo, Amadeu é afastado pela boleira. Fabiana encontra seu celular com Rock. Régis fica endividado no cassino. Josiane perde seu emprego na feira. Fabiana tenta agradar Abel para conseguir concluir seu plano. Téo sugere que Josiane procure Maria da Paz. Um agiota procura por Régis na importadora. Josiane pede perdão para Maria da Paz.

Sábado, 12 de outubro – Maria da Paz perdoa Josiane

Maria da Paz aceita as desculpas e chama Josiane para trabalhar na confeitaria. Lyris (Deborah Evelyn) espalha a fofoca sobre o casal formado por Agno (Malvino Salvador) e Leandro (Guilherme Leicam). Amadeu desconfia do trabalho que Maria da Paz dará para a filha. Kim (Monica Iozzi) trai Márcio com Paixão (Duda Nagle).

Berta (Ana Lúcia Torre) descobre que foi enganada e flagra Vivi com Chiclete (Sergio Guizé). Josiane descobre o trabalho que fará na confeitaria… vender bolo na rua. O momento Nina chega para todos, né?