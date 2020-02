Após separação, Sthefany Brito só pensa em voltar à Globo

Alexandre Pato e Sthefany Brito:

o conto de fadas terminou rápido

Foto: Divulgação

Não deu para continuar! Nove meses e 13 dias foi o tempo que durou o casamento da atriz Sthefany Brito com o jogador de futebol Alexandre Pato. Os dois se uniram no dia 7 de julho passado, no hotel Copacabana Palace, numa festança avaliada em R$ 1 milhão de reais.

Mesmo com toda uma aura de contos de fadas, o casal não conseguiu superar as dificuldades da vida a dois. O atacante do Milan deixou o apartamento em que morava com a ex-mulher em Milão, na Itália, e ficará temporariamente vivendo num hotel. E ela permanece no lar ao lado da mãe, Sandra Brito, que viajou àquele país a fim de ajudar a filha a superar o trauma do divórcio.

Segundo uma fonte global muito próxima de Sthefany, ela deseja voltar o mais rápido possível ao Brasil, mas precisa resolver algumas questões antes. A amiga contou à TITITI que a artista anda apreensiva com seu contrato com a Globo, que acabaria em maio e foi prorrogado até julho. “Algumas pessoas na emissora estão sensibilizadas com o que aconteceu e sabem que ela deseja retornar ao trabalho mais do que nunca para superar essa fase difícil”, revelou a fonte.

Detalhe: Sthefany está voltando ao Rio de mãos abanando, pois a união foi em regime de separação total de bens. “Dias antes do matrimônio, um dos advogados do jogador entrou na história e pediu a mudança do regime que estipulava, a princípio, comunhão de bens. Ele disse ao Pato que se ela estava se casando por amor, não tinha problema nenhum e o craque concordou. Sthefany ficou chateada naquele momento, achando que alguém duvidava do sentimento dela. Mas, com certeza, aceitou porque gostava dele de verdade”, comentou a nossa fonte.

O relacionamento começou a desandar quando o jogador virou figurinha fácil nas noites de Milão ao lado do colega brasileiro Ronaldinho Gaúcho. A artista não teria achado justo que ele a deixasse por várias noites sozinha em casa, já que havia largado tudo no Brasil – família, amigos e trabalho – para viver ao lado dele no exterior.

Aliás, a Globo já havia cotado a jovem para o papel da Clarisse de Viver a Vida, que está sendo feito por Cecília Dassi. Mas, à época, Sthefany teria recusado em nome do amor. Ela pensava em se dedicar apenas a minisséries para não ficar muito tempo longe do lar e do marido.

O empresário do jogador, Gilmar Veloz, confirmou que Pato concordou com a separação pedida pela bela. “Alexandre me disse que estava cuidando da papelada com os advogados, para que fosse oficializado o divórcio do jeito que tem que ser”, contou.

O fato é que o atleta já se sente livre e solto! Tanto que alterou seu perfil em sites de relacionamento. De casado passou para solteiro.