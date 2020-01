Após nova chantagem, Josiane perde todo seu dinheiro em ‘A Dona do Pedaço’

A meta de Josiane (Agatha Moreira) em ‘A Dona do Pedaço‘ era acumular a maior quantidade possível de dinheiro na novela, mesmo que fosse roubando de sua mãe Maria da Paz (Juliana Paes). Infelizmente, no meio do caminho rolou um assassinato inesperado e a digital influencer passou a ser chantageada por Fabiana (Nathalia Dill), a mulher que foi criada num convento. Mas os próximos capítulos prometem ainda mais emoção.

Após fracassar na tentativa de matar Fabiana, como forma de liquidar sua dívida com a chantagista, Josiane será arremessada pela janela da Bolos da Paz e se acidentará feio. Fabiana até vai conseguir evitar uma investigação sobre esse caso, mas a ex-freira continuará com problemas financeiros. A saída? Chantagear Josiane novamente e tomar TODO O DINHEIRO DELA. Isso mesmo, Fabiana deixará Josiane pobre de uma hora para a outra.

Segunda-feira, 23 de setembro – Josiane rumo à falência

Vivi Guedes (Paolla Oliveira) explica a Camilo (Lee Taylor) que casou sem amor mesmo e não tem obrigação de dormir com ele. Antero (Ary Fontoura) se lembra do documento, mas explica a Maria da Paz que não fez uma cópia. A protagonista começa a ver que Régis (Reynaldo Gianecchini) está se esforçando para mudar e está toda Alice acreditando que Régis é um bom moço.

Camilo faz ameaças a Vivi. Rock (Caio Castro) toma um Boa Noite Cinderela para perder a luta. Josiane continua perdendo dinheiro, e Fabiana (Nathalia Dill) pede mais grana.

Terça-Feira, 24 de setembro – Josiane tenta matar Fabiana, mas o feitiço vira contra o feiticeiro

Após a briga, Fabiana pede mais dinheiro, e Téo (Rainer Cadete) vê a ex-freira saindo do prédio da namorada. Chiclete (Sergio Guizé) decide investigar o que está acontecendo com Vivi. Josiane tem a ideia de matar Fabiana, assim resolverá seus problemas.

Fabiana se irrita com a nova confeitaria de Maria da Paz. Rael (Rafael Queiroz) providencia um revolver para Josiane e a influencer ameaça matar Fabiana, porém ela é empurrada pela janela. Será que veremos algo assim de novo?

Quarta-feira, 25 de setembro – Josiane humilha Maria da Paz

Após Josiane ser arremessada pela janela, Fabiana finge não ter nada a ver com o acidente. A influencer recebe visita dos familiares no hospital. Camilo e Fabiana fecham um acordo, e o investigador encerra a análise do crime. Zé Hélio (Bruno Bevan) beija Beatriz (Natália do Vale).

Fabiana procura por Josiane no hospital. Ao acordar, a influencer humilha sua mãe do nada. Fabiana conversa com Josiane e pede todo o dinheiro de volta.

Quinta-feira, 26 de setembro – Josiane fica totalmente pobre

Ameçada, Josiane se vê obrigada a transferir todo o dinheiro. Joana (Bruna Hamú) tem problemas financeiros para manter sua avó Matilde (Laura Cardoso) na casa de repouso. Maria da Paz comemora o sucesso de sua confeitaria. Como forma de cortar custos, Fabiana corta o plano de saúde dos funcionários. Vamos esperar revoltas assim:

Abel (Pedro Carvalho) confessa estar apaixonado por Britney (Glamour Garcia). Téo percebe que Josiane está sendo chantageada e avisa Amadeu (Marcos Palmeira). Téo pede para Rock namorar Fabiana de novo e descobrir a mutreta.

Sexta-feira, 27 de setembro – Joana abre o coração para Maria da Paz

Rock não aceita o plano de Téo. Josiane fica irritada com as perguntas de seu pai. Joana confessa a Maria da Paz seus problemas financeiros. Camilo se revolta com fotos de Vivi e estraga todas as roupas da influencer.

Chiclete se empenha em descobrir o que está acontecendo com Vivi. Josiane chama Kim (Monica Iozzi) e explica que quer ganhar dinheiro com seu perfil na internet.

Sábado, 28 de setembro – Josiane descobre ter sido vítima de golpe

Kim tem um momento de pura sinceridade e explica que Josiane não tem talento para ser digital influencer. Até que enfim alguém falou isso!!!

Camilo pede ajuda a Maria da Paz pois pretende investigar melhor a morte de Jardel (Duo Blotta). Rock aceita o plano de Téo e topa se aproximar de Fabiana. Téo confessa a Josiane que ela foi vítima de um plano para que ela ficasse pobre. Fula da vida, Josiane vai atrás de Maria da Paz.