Após noite com febre de 39°, Cézar recebe presente da produção

Depois de não se sentir bem durante todo o sábado, Cézar recebeu um mimo da produção do programa neste domingo (15). O brother ganhou uma cesta com banana, batata e bolacha água e sal, tudo para reforçar a alimentação do brother e incentivar sua recuperação.

Reprodução TV Globo Reprodução TV Globo

No início da noite de ontem, o brother chegou a ter febre de 39° e se assustou.

A produção conversou com Cézar e levantou a possibilidade de que ele tenha sofrido uma intoxicação alimentar. O brother foi orientado a beber água, fazer soro caseiro e comer alimentos leves.

Mariza deu a mesma dica e o brother bebeu bastante líquido e já acordou melhor hoje.