Após muitas mentiras, personagem de ‘A Dona do Pedaço’ vai morrer

Um dos principais empecilhos para Maria da Paz (Juliana Paes) ficar com Amadeu (Marcos Palmeira) na novela ‘A Dona do Pedaço‘, além do público achar o personagem chato, é devido aos planos de Gilda (Heloísa Jorge) para manter seu casamento. Porém, a próxima semana da novela será decisiva para ela.

Após muito tempo fingindo uma doença que não tinha, só para impedir que Amadeu fosse para os braços de Maria da Paz, Gilda descobriu que estava realmente doente. Mesmo com a cirurgia, a personagem continuará bem mal e descobrirá que tem pouco tempo de vida. Restará a ela apenas desejar que Amadeu seja feliz em sua vida, liberando o caminho para Maria da Paz reconquistar seu antigo amor.

Mas a semana tem vários outros acontecimentos importantes, confira nosso resumão.

Segunda-feira, 2 de setembro – Gilda morre

Maria da Paz recusa a proposta feira por Régis (Reynaldo Gianecchini). Amadeu descobre que Gilda tem pouco tempo de vida. Fabiana (Nathalia Dill) faz uns ajustes na fábrica e tem a ideia de contratar Maria da Paz. Gilda, já sabendo que vai morrer, diz para Amadeu ser feliz. Logo depois, a personagem morre.

Régis confronta Josiane (Agatha Moreira). Maria da Paz visita Amadeu.

Terça-feira, 3 de setembro – Fabiana e Maria da Paz se estranham

Sempre muito sensata (só que não), Maria da paz pede para Chiclete (Sergio Guizé) lutar por seu amor. Téo (Rainer Cadete) e Josiane passam uma noite de volúpia juntos. O plano feito para fazer Rock (Caio Castro) perder a luta segue firme e forte.

Vivi (Paolla Oliveira) confessa ter um pé atrás com Abdias (Felipe Titto). Fabiana dá uma ordem para Maria da Paz não vender mais os bolos anunciando o nome da empresa. Baixou a empresária exigente na ex-freira, heim!

Quarta-feira, 4 de setembro – Rock vence a luta

Kim (Monica Iozzi) continua muito envolvida com Paixão (Duda Nagle). Rock não é avisado que sua luta é armada. Amadeu promete ajudar Maria da Paz contra Fabiana. Márcio (Anderson di Rizzi) sente que pode estar sendo traído por Kim. Rock vence a luta e combina revanche com Paixão. Chiclete encontra Vivi sem querer e a beija.

Téo sugere que Josiane invista o dinheiro.

Quinta-feira, 5 de setembro – Fabiana revela segredo de Agno para sua filha

Como os maiores investigadores de São Paulo não conseguiram encontrar suas sobrinhas, Maria da Paz pede para Eusébio (Marco Nanini) investigar o paradeiro delas. Britney (Glamour Garcia) consegue seu emprego de volta. Maria da Paz promete acreditar no amor de Régis se ele se tornar um homem bom.

Fabiana conta a Cássia (Mel Maia) o segredo de Agno (Malvino Salvador). Maria da Paz vai atrás de Camilo (Lee Taylor).

Sexta-feira, 6 de setembro – Agno começa plano contra Josiane

Camilo, o único investigador da polícia de São Paulo, promete procurar as sobrinhas de Maria da Paz. Evelina (Nívea Maria) pede para Maria da Paz não contar ao policial o passado de Chiclete. Antero (Ary Fontoura) e Evelina se declaram um para o outro.

Téo oferece ajudar financeiramente Maria da Paz, a pedido de Régis. Rock não aceita fazer uma luta arranjada. Leandro (Guilherme Leicam) ameaça a ex-freira. Agno mente e promete ajudar Josiane a ganhar muito dinheiro.

Sábado, 7 de setembro – Maria da Paz pensa em se reerguer

Josiane aceita conhecer o tal investidor de Agno. Vivi aceita ajudar no plano de juntar seus pais adotivos. Camilo investiga e, em apenas um capítulo, descobre a briga entre Matheus e Ramirez. Imagine o nível dos investigadores que tentaram isso antes na novela.

Agno solicita que Leandro saia de sua casa. Com o suposto dinheiro de Téo, Maria da Paz pensa em abrir uma confeitaria. Cássia pede que o pai arranje uma namorada.