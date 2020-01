Após críticas, Globo exibe cena ignorada no BBB19

Quem disse que reclamar das coisas não adianta? Repercutiu muito na internet a ausência do momento do BBB19 no qual Rízia conversou com seus amigos a respeito de uma comemoração de Tereza dentro do quarto do líder, motivo pelo qual ela foi indicada ao paredão, e a Globo exibiu a cena pela primeira vez no programa desta segunda-feira (04).

Em um compilado de momentos montados para explicar ao público a formação do paredão, o programa resgatou vários trechos dos últimos dias que explicam a indicação de Hariany, Rízia e Hana. Inclusive o tão falado momento do “leva e traz” que o público ainda não havia visto no reality.

Usando um efeito de câmera inusitado, captado pelo aparelho localizado na mesinha de centro do quarto do líder, vimos Tereza comemorando “o jogo virou” e Rízia saindo incomodada do quarto. Logo após, uma cena de Alan e Hana na cozinha repetindo o que ouviram e, por fim, a já mencionada cena na qual Rízia relembra que contou aos amigos o que ouviu. Tudo bem claro para o público, que finalmente entendeu o motivo da indicação de Rízia.

Por conta do grande número de cenas, a edição desta segunda-feira não teve Jogo da Discórdia. Uma pena, mas não é como se faltasse discórdia para os confinados.