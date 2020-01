Após “climão” pré-prova, Gabriela é a nova líder do BBB19

Quinta-feira é dia de Prova do Líder no BBB19 e de começar a próxima formação de paredão. Com o jogo chegando em seu mês final, qualquer imunidade e liderança é importante para chegar até o final. Por sorte, o programa trouxe momentos divertidos além do desafio em si.

Antes de começar a prova do líder, o público de casa presenciou um climão daqueles de encher nossa vida de alegria. Rízia, a líder da semana anterior, precisou escolher um brother para excluir da prova. Ela optou por Rodrigo, mas não quis justificar o motivo. Tiago Leifert insistiu muito até que a sister se comprometesse com o jogo e dissesse um motivo. Foi bem difícil tirar Rízia de cima do muro, mas ela tentou dizer que iria prejudicar o colega para não atacar novamente Alan.

Mas vamos à prova do líder! Os brothers foram levados a um lounge de uma marca de sapatos, e eles precisavam pular numa piscina de bolinhas com o intuito de resgatar letras e fotos relacionadas a um calçado. Quem terminasse tudo no menor tempo ganhava a liderança.

Os confinados levaram bastante tempo para completar uma única palavra das cinco dispostas no painel. Em boa parte da prova, todo mundo estava meio equiparado, mas na reta final Gabriela disparou e conseguiu completar o desafio.

Nos próximos dias ainda teremos prova do anjo e possivelmente mais surpresas para o próximo paredão. Será que tem alguma coisa a ver com o vencedor do Big Brother da Itália que a Globo anunciou que fará um intercâmbio no Brasil?