Após acordar com Marion, Almeida viaja até Clotilde em ‘Éramos Seis’

Que o Almeida (Ricardo Pereira) é um belo exemplo de embuste em ‘Éramos Seis‘ todos nós já sabíamos, mas os próximos capítulos da novela prometem mostrar ele como um cara sem qualquer condição da gente defender.

Ele continua com Clotilde (Simone Spoladore) na cabeça, e Júlio (Antonio Calloni) incentivará o rapaz a continuar paquerando sua cunhada, mesmo ela rejeitando. Então num belo dia, logo após acordar na mesma cama de Marion (Ellen Roche), Almeida tomará a decisão de viajar para Itapetininga, tudo para conversar pessoalmente com Clotilde. Coisa boa não vem, né! Para saber o que mais acontecerá em ‘Éramos Seis’, é só ficar de olho no nosso resumão:

Segunda-feira, 28 de outubro – Virgulino é preso

Júlio ouve de Almeida o que rolou na conversa com Clotilde. Olga (Maria Eduarda de Carvalho) passa mal. Virgulino (Kiko Mascarenhas) é preso e Júlio vai à delegacia para resolver o problema. João (Caco Ciocler) tenta convencer Afonso (Cássio Gabus Mendes) a permitir que Inês (Gabriella Saraivah) vá morar com ele e Shirley (Bárbara Reis). Júlio consegue tirar Virgulino da cadeia tal qual Beyoncé resgatando Lady Gaga.

Terça-feira, 29 de outubro – Alfredo joga pimenta na comida do pai

Carlos (Xande Valois) vai com os irmãos atrás do presente de Lola (Gloria Pires). Afonso permite que Inês more com Shirley. Marlene (Walderez de Barros) tem a ideia de agradar o filho com uma comidinha especial. Clotilde sofre por Almeida. Alfredo (Pedro Sol) derruba pimenta na comida que Marlene fez. Júlio volta para casa bêbado pela enésima vez, preocupando Lola.

–

Quarta-feira, 30 de outubro – Olga está grávida

Almeida procura Clotilde, que não consegue ser simpática com seu crush. Júlio passa mal e quem sofre com isso? Claro que a Lola!

–

Na igreja, Olga passa mal e descobrem que ela está grávida. Alfredo fica enciumado com a forma pela qual Carlos é tratado pelos outros. Almeida vai atrás de Clotilde de novo. Carlos procura informações sobre o paradeiro de sua querida Inês.

Quinta-feira, 31 de outubro – Lola viaja para Itapetininga

Júlio sugere que Almeida continue paquerando Clotilde, um rolê mega-errado. Lola e seus filhos chegam na cidade de Itapetininga. João começa a esconder as cartas que Inês escreve para Afonso. Lola tenta dar conselhos sobre como Clotilde deve agir com Almeida. Zeca (Eduardo Sterblitch) é convencido a fazer uma despedida de solteiro. Júlio descobre quem é o novo sócio de seu patrão e morre de raiva.

–

Sexta-feira, 1º de novembro – Shirley descobre segredo de João

Lola desabafa sobre seu casamento com sua mãe. Para desafogar a cabeça, Júlio vai ao cabaré com Almeida. Inês pergunta sobre as cartas para Afonso, mas João dá uma de João-Sem-Braço.

–

Júlio passa mal no cabaré e é ajudado por Marion. Lola e Clotilde ajudam Olga para o casamento. Shirley descobre que João tem escondido as cartas de Inês.

Sábado, 2 de novembro – Almeida vai para Itapetininga

Zeca vê Olga com o vestido de noiva e desmaia de desespero. Ela até tenta desisti do casamento, mas Clotilde a acalma. Almeida acorda do nada no quarto de Marion.

–

João pede desculpas para Shirley depois de esconder as cartas. Almeida decide viajar também para Itapetininga, e chega bem na hora do casamento de Olga.