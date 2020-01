Aos 86 anos, morre José Messias, ex-jurado do Raul Gil

José Messias, o polêmico jurado do Programa Raul Gil morreu aos 86 anos nesta sexta-feira (12). Ele estava internado no Hospital Italiano, no Rio de Janeiro, desde segunda-feira (8). O crítico musical já estava com a saúde debilitada há quase um ano e já não participava mais do programa do amigo e apresentador Raul Gil. Em agosto de 2014, ele foi diagnosticado com anemia e falhas no rim. O SBT divulgou uma nota informando que Messias morreu em decorrência de problemas renais.

Jurado da atração desde 2000, Messias foi quem criou o quadro Para Quem Você Tira o Chapéu, um dos maiores sucessos da atração, em que celebridades dão suas opiniões sobre outros famosos, políticos ou temas polêmicos. No ano passado, Messias participou do Mulheres Que Brilham, concurso comandado por Raul no SBT.

Casado com Silvia Regina Cunha, Messias deixa três filhos: José Messias Sales, da união com a mulher, Shirley e João Paulo, de um casamento anterior.