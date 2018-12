Aos 84 anos, ator Luis Gustavo enfrenta suspeita de câncer

O ator global Luis Gustavo, muito lembrado pelo seu papel em ‘Sai de Baixo‘ e tantas outras produções da Globo, teve um 2018 delicado. Segundo a Veja, ele está enfrentando uma suspeita de câncer.

No primeiro semestre, o artista de 84 anos interrompeu a gravação do filme ‘Sai de Baixo’ por conta de problemas circulatórios. O ator enfrenta uma suspeita de câncer no intestino.

Em entrevista para a Folha, Cris Botelho, esposa do artista, declarou que ainda não é possível afirmar a causa do problema e que eles estão aguardando o resultado de uma biópsia para confirmar as suspeitas ou não. “Ainda não saiu o diagnóstico, acabamos de fazer uns exames. Não dá para falar nada por enquanto”, disse.

Ainda segundo a publicação da Veja, Luis Gustavo fará cirurgia e tratamento na capital paulista. O ator vive em Itatiba, no interior de São Paulo, onde mora em meio à natureza,