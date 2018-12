Aos 56 anos, Fátima Bernardes enfrenta fobia e aprende a nadar

Em seu primeiro programa em 2019, a apresentadora Fátima Bernardes, 56 anos, irá mostrar como, superando uma fobia de décadas, aprendeu a nadar e agora se joga no mar sem medo.

“Foram meses investindo nisso e acho que o que vai ser diferente é que o público vai me ver fazendo algo que realmente não sei mesmo e que enfrentei com muita dificuldade, com medo e com pavor em alguns momentos. Acho que estou sendo desafiada por mim mesma”, disse ela ao Gshow.

Para concretizar o desafio, ela fez 70 aulas de natação com um professor especializado em fobia. Começou na piscina, mas, depois de tanto esforço, é capaz de entrar no mar.

Em entrevista para o jornal O Globo publicada nesta segunda-feira (31), Fátima contou que tomou coragem para tomar a iniciativa quando, em seu programa, uma senhora de 80 anos lançou a provocação “nunca é tarde demais para andar de bicicleta”.

A jornada encarada por Fátima para aprender a nadar será apresentada no quadro Nunca Fiz, que estreia no programa Encontro, da TV Globo, no dia 1º de janeiro.