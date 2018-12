Aos 52 anos, Claudia Raia revela ter congelado óvulos

A atriz e bailarina Claudia Raia completa 52 anos neste domingo (23). Mãe de Enzo, 21 anos, e de Sophia, 15 anos, ela se casou recentemente com o ator Jarbas Homem de Mello, 48 anos, e diz que gostaria de ter mais filhos. “Ser mãe é o melhor papel da minha vida. Sou muito feliz com meus dois filhos e, se pudesse, teria dez”, contou em entrevista ao Gshow veiculada ontem (22).

Sobre os planos de ser mãe novamente, ela não sabe ao certo como será, mas revelou: “Ter mais filhos é uma possibilidade. Não sei de que maneira será isso. Se será adotado… Tenho óvulos congelados e, hoje em dia, não é mais um problema ser mãe mais tarde”. Segundo a atriz, o companheiro, que não tem filhos, também tem vontade de ser pai.

Claudia Raia também falou sobre a idade e adiantou, certeira, que não pretende se aposentar tão cedo. “Não me lembro do dia que em que fiz 50 anos. Me sinto tão bem”, disse. De acordo com ela, no Brasil há muito preconceito com as mulheres acima dos 50 anos de idade, sendo que, atualmente, “essa mulher é dona da sua vida com maturidade, dona do seu dinheiro e tem poder aquisitivo para consumir”. E conclamou: “Vamos acabar com esse machismo. Continuo trabalhando mais do que eu trabalhava. Aposentar? Não vai rolar…”

Atualmente, a atriz está gravando a novela Verão 90, próximo folhetim da faixa das 19h da TV Globo.