Antonio Fagundes diz que o posto de galã é generosidade dos fãs

Não faria igual ao Raul, que irá brigar. Eu iria embora. Acho que quanto mais você faz, pior fica (risos). O negócio é ir embora e depois dialogar com calma, se tiver algo que conversar.

Qual é a característica que você destaca dele?

Para mim é a integridade. Ele é um homem honesto, correto.

O que mais o seduziu em participar de Insensato Coração?

A equipe. A coisa mais importante num trabalho massacrante que é gravar uma novela é você estar bem com você mesmo. É conseguir chegar ao trabalho e se dar bem com todos. Se você não está cercado por bons colegas, é um ano inteiro de mau humor. E, neste trabalho, encontrei pessoas extraordinárias. Aqui, eu estou feito (risos).

Mas você acabou de protagonizar uma novela das 7 (Tempos Modernos). Não ficou realmente reticente em nenhum momento?

A verdade é que Tempos Modernos foi um intervalo. Eu tinha sido convidado para participar de Insensato Coração um ano antes. Quando fui chamado, eu perguntei se o Gilberto (Braga) se incomodaria de eu fazer. Foi uma aposta grande , mas infelizmente não deu certo.

Antonio Fagundes viverá o pai dos personagens de Eriberto Leão e Gabriel Braga Nunes

Foto: Divulgação – Rede Globo



A saída do Fábio Assunção atrapalhou demais as gravações? Você teve que regravar muitas cenas?

Eu gravei muito pouco com o Fábio, infelizmente, porque eu o adoro. Foram umas seis ou sete cenas apenas. Então, acabaram sendo poucas para regravar. Por isso, digo que a saída do Fábio não atrapalhou o andamento da novela. Continuamos a estrear com 18 capítulos prontos.

E como está sendo trabalhar com o Gabriel Braga Nunes?

Eu já trabalhei com o Gabriel em Terra Nostra (1999) e acompanhei muito o trabalho dele no teatro. Foi muito gostoso fazer as cenas com ele também.

Vale Tudo (1988) está alcançando muito sucesso na reprise do Canal Viva. Você está assistindo?

Nós vamos tentar repetir esse sucesso em Insensato Coração. Pelo menos, três atores de lá estão aqui (risos). Vale Tudo foi uma novela impecável, e muito bem acabada. Tinha uma proposta clara do Gilberto de discutir a corrupção e o Brasil não mudou muito de lá pra cá. A novela continua atualíssima. Eu pude assistir um pouco quando gravamos em Florianópolis.

Como você se sente em ser considerado um dos principais galãs da TV, mesmo depois dos 60 anos?

Ainda sou? Ah, que bom! (risos) A minha filha mais velha (Diná) sempre tem uma brincadeira quando acontecem esses concursos de galã e eu ganho. Ela diz que o povo é muito bom (risos). Eu sempre agradeço esse carinho e me divirto com tudo isso.

Você está namorando há três anos a atriz Alexandra Martins. Você não pensa em se casar novamente?

Eu prefiro não falar sobre isso.