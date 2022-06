Anitta é criticada após falar sobre a Amazônia no Rock in Rio Lisboa

Antes de se apresentar no Rock in Rio Lisboa, Anitta falou sobre a situação na Amazônia em uma coletiva de imprensa. A cantora foi perguntada sobre a importância de falar sobre temas políticos nas redes sociais.

“A Amazônia é uma grande terra de ninguém, uma grande bagunça. Lá acontece de tudo, ninguém vê nada”, disse. Após a fala, ela sofreu uma série de ataques nas redes principalmente por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que levantaram a #anittamentirosa.

Além das críticas, perfis que utilizaram a tag também ofenderam a cantora com palavras de baixo calão. Em contrapartida, fãs e outros usuários utilizaram a # para defender Anitta.

“É uma coisa que precisa de atenção, e realmente quem se expõe para falar acaba morto, acaba com a família torturada, acaba tomando um cala boca de algum jeito”, afirmou.

A fala da cantora vem dez dias após os corpos do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira terem sido encontrados na região do Vale do Javari, no Amazonas. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas a polícia apura se há alguma relação com atividade de pesca ilegal na área.

“É o grande tesouro do nosso país, e as pessoas tratam como um grande nada, é isso é inaceitável”, finalizou.