Angelina Jolie x Jennifer Aniston: quem leva a melhor?

Angelina Jolie e Jennifer Aniston: lindas e rivais

Foto: Getty Images

Elas são lindas, famosas, amadas… e não podem ouvir falar uma da outra. Jennifer Aniston, ex-mulher de Brad Pitt, e Angelina Jolie, atual esposa do ator, são rivais declaradas e dividem opiniões no mundo todo. Tão diferentes uma da outra, elas estão de casamento marcado para julho: Angelina, 36 anos, vai finalmente oficializar sua união de mais de sete anos com Pitt e Aniston, 43 anos, subirá ao altar com seu atual namorado, o ator Justin Theroux.

Quem é mais bonita? Quem está certa? Quem leva a melhor? Compare as duas estrelas e eleja a sua favorita.

Angelina Jolie como Lara Croft em “Tomb Raider” e Jennifer Aniston como Rachel na série “Friends”

Foto: Divulgação

Carreira

Filha dos atores Jon Voight e Marcheline Bertrand, Angelina Jolie começou a carreira aos 17 anos, com uma pequena participação no filme “Cyborg 2”, em 1993. Seu primeiro papel de destaque foi em 1998, no filme “Gia – Fama e Destruição”. Com mais de 30 trabalhos em seu currículo, ela coleciona sucessos como “Lara Croft: Tomb Raider” (1 e 2), “Sr. e Sra. Smith”, “O Procurado” e “A Troca”. Em 2008, alcançou o topo da lista das atrizes mais bem pagas de Hollywood, com um cachê de US$ 20 milhões por trabalho.

Jennifer Aniston começou no cinema em 1990, mas foi na televisão, com a série “Friends” (1994 – 2004), que a atriz consolidou sua carreira. Na última temporada do seriado, a estrela chegou a ganhar US$ 1 milhão de dólares por capítulo gravado. Depois da TV, atuou em comédias românticas como “Marley e Eu”, “Separados pelo Casamento” e “O Amor Acontece”.

Os estilos de Angelina Jolie e Jennifer Aniston no tapete vermelho

Foto: Getty Images

Estilo

As duas são referência de moda e elegância. Enquanto Jolie adora alternar looks neutros e clássicos com produções sensuais e provocantes, Aniston é fiel ao seu visual discreto e contemporâneo.

Angelina sempre acompanhada dos filhos e Aniston com o novo namorado, Justin Theroux

Foto: Getty Images e Reprodução US Magazine

Família

“Ter filhos não vai me deixar mais feliz”, costuma dizer Jennifer Aniston quando questionada se não sonha em ser mãe em um futuro próximo. Por outro lado, Angelina já tem seis filhos com Brad Pitt: três adotados e três biológicos.

Jolie com Jonny Lee Miller e Aniston com Tate Donovan

Foto: Getty Images

Ex-namorados

Angelina foi casada com o ator Jonny Lee Miller. Na cerimônia, a atriz vestia uma calça preta de couro e uma camiseta branca. Nesta camiseta, ela escreveu o nome do amado com o seu próprio sangue. O casal separou-se em menos de um ano, e a atriz logo começou a namorar o astro Timothy Hutton. O namoro não deu certo e Angelina se casou com Billy Bob Thornton, em Las Vegas, no ano 2000. O casamento acabou em 2002.

Antes de Brad, Aniston namorou o músico Adam Duritz e foi noiva do ator Tate Donovan. Depois de Brad, ela ficou conhecida por não conseguir manter relacionamentos duradouros. Engatou breves romances com Vince Vaughn e John Mayer. Agora, é noiva de Justin Theroux.

Angelina Jolie com seu prêmio Oscar, em 2000, e Jennifer Aniston com o Emmy, em 2002

Foto: Getty Images

Prêmios

Jolie faturou o Oscar de atriz coadjuvante no ano 2000 pelo filme “Garota, Interrompida”. Ela tem também três Globos de Ouro. Jennifer Aniston tem um Emmy e um Globo de Ouro, ambos por seu trabalho em “Friends”.

