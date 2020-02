Angelina Jolie interessada em Johnny Depp?

Angelina Jolie e Johnny Depp estão gravando um filme juntos

Nas duas últimas semanas, os jornais e revistas de celebridades internacionais não se cansaram de noticiar que o casal top de Hollywood, Brad Pitt e Angelina Jolie, estaria se separando. E o pivô do rompimento seria a ex dele Jennifer Aniston, estrela do filme “Marley e Eu”, e eterna musa de “Friends”, que nunca teria esquecido seu amado.

Agora, a história é outra: comentários pelo mundo dão conta de que Angelina quer trocar o maridão por outro astro das telonas: o não menos lindo e saboroso Johnny Depp. O que provocou esses rumores? De acordo com uma revista inglesa, Angelina, que está filmando “The Tourist” com o gatão de “Piratas do Caribe”, supostamente vem pedindo mais cenas de sexo aos roteiristas. Só um probleminha: ele é casado com a cantora francesa Vanessa Paradis. Ah, mas será que isso é mesmo problema para a estrela que é considerada a mais linda e sexy do planeta?