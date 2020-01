Angelina Jolie e os filhos roubaram nosso coração na première de “Dumbo”

Na noite de segunda-feira (11), rolou um evento de estreia do live-action de Dumbo, da Disney, em Los Angeles. Angelina Jolie não está no filme, mas foi acompanhada dos seus quatro filhos Zahara, de 14 anos, Shiloh, 12, Vivienne e Knox, de 10, frutos do relacionamento com Brad Pitt.

Como de costume, a família chamou atenção, com todo bom astral e looks lindinhos.

Veja também



A atriz, que também é mãe de Maddox, de 17 anos e Pax, de 15, escolheu para o evento um vestido branco que agradou pela simplicidade e elegância. Já Zahara optou por um vestido preto brilhante e nos pés, um tênis (bem confortável, do jeito que a gente gosta).

Knox usou um terninho azul marinho bem cortado com tênis pretos. Enquanto Vivienne e Shiloh apostaram em camisas e calças para compor o look.

Confira os cliques e fala se não dá vontade de entrar para esta família linda!

Veja também



Atenção no look completo!

–

Dumbo estreia no Brasil no dia 28 de março. Anota aí! Pena que Malévola 2 só chega ao cinema em 2020, né?