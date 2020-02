Angelina Jolie aparece pela primeira vez após cirurgia

Na noite desse sábado (28), Angelina Jolie fez a sua primeira aparição pública após a polêmica cirurgia para a retirada do ovário e trompas de falópio – realizada com o objetivo de reduzir os riscos de câncer. A atriz esteve na cerimônia de entrega do Kids Choice Awards, realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, acompanhada das filhas, Zahara e Shiloh. “Passei por isso para que meus filhos jamais tenham de dizer: ‘minha mãe morreu de câncer no ovário'”, disse Jolie ao tomar a decisão de abrir mão de órgãos de seu sistema reprodutor.

Jolie foi premiada como melhor vilã por Malévola. As filhas não esconderam a alegria, vibrando e dando muitos abraços na mãe pela conquista do prêmio. Angelina Jolie é casada com Brad Pitt e também é mãe de Vivianne, Knox, Pax e Maddox.